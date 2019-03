Por su parte, su abogado, el doctor Diego Dieguez Ontiveros, aseveró: “Es muy gráfico lo de este personaje. Es muy claro, detallista, cruel y sin escrúpulos. Se pone en primera persona y se hace filmar por la familia que, dicho sea de paso, participa en ocasiones de esos “vivos” de Facebook. No le tiembla el pulso en nombrar, descalificar y amenazar. No hay motivos existentes. Tan solo que ella cumple un rol social importantísimo en el país y él, intenta ser una persona de bien -mediante el trabajo social- pero hace todo lo contrario”.

Más allá de que la noticia impacte en un distrito, esto es de carácter nacional. “Es violencia de género. Son amenazas a través de una computadora, de una red social, pero amenazas al fin. Estamos a pocos kilómetros. Y todo este avance femenino, esta lucha diaria para exigir igualdad de derechos me potenció y ayudó a que pueda decir lo que venía pasando”, analizó la concejal.

La referente social no conoce al agresor virtual ni él la conoce a ella. Cabe señalar que el sujeto posee una restricción perimetral. “No sabemos el por qué. Solo sabemos que esto comenzó hace 7 meses y nos dedicó 45 videos agrediéndonos, amenazándonos y mintiendo sobre nuestro trabajo social, el cual hacemos de corazón y ayudamos a cientos de personas diariamente a lo largo y ancho del país. No nos metemos en su ámbito si él quiere hacer un bien a la sociedad con la tarea social que supuestamente hace”, sostuvo.

“Estuve mucho tiempo en silencio, esperando una respuesta de la Justicia. No obtuve nada, solo indiferencia, y por eso es que hoy decimos basta y comunicamos esta verdadera pesadilla que vivo junto a mi equipo social”, indicó ni bien comenzó su exposición en el Concejo Deliberante.

En una primera instancia, la edil realizó las denuncias pertinentes en la Comisaría de la Mujer, pero denunció que “la causa estuvo parada siete meses, sin ser leída”. La fiscal María José Basiglio declinó su competencia temática porque entendió que el delito no era de género. Luego del reclamo de Ricci, mediante la trascendencia pública, la representante de la Justicia volvió a traer a fiscalía la causa.

Hace algunos días, la concejal de Pilar, Inés Ricci, publicó en su cuenta de Twitter que venía siendo agredida y acosada por una persona del partido de Tres de Febrero que no conocía y que, al igual que ella, hace tareas sociales. Se trata de Omar Daniel Abuhid, conocido como ‘el Turkito’, quien en sus redes sociales difunde la mayoría de su actividad solidaria. Por esa misma vía, la red social Facebook, este sujeto divulgó 45 videos donde se lo mostraba fuera de control, insultando y amenazando a la legisladora.

Inés Ricci, edil de Pilar y referente social a nivel nacional, brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del Concejo Deliberante para denunciar que una persona del partido de Tres de Febrero, que también realiza trabajo social, la agrede virtualmente desde hace meses. “Convocamos a esta charla con la prensa para visibilizar la violencia de género que vengo padeciendo”, informó y, rápidamente, señaló que “junto con el doctor Diego Dieguez Ontiveros queremos ponerle punto final a estos agravios que recibo junto a mi equipo por una persona que no conozco ni me conoce”. “Tuve y tengo miedo, pero gracias al amor de muchas mujeres estoy acá avanzando para terminar con esta locura”, remarcó.