“Cuando anunciamos algo cumplimos, hay un Estado comunal que desarrolla más allá de la adversidad económica, tratamos de esforzarnos para materializar el trabajo y que sea una realidad. La idea es que todos hablen, no de mí, sino del Estado municipal que se ocupa de cumplir con la proyección de obras. Malvinas sigue avanzando y de eso participa la comunidad en su conjunto”, finalizó el intendente.

Por su parte, Carlos Sarkis, como secretario y representante de la Cooperativa Telefónica de Grand Bourg, dijo que “de esto tenemos que estar orgullosos todos”. “Es parte de las obras que no se ven y es importante porque hace a la seguridad. Con la situación actual del país, que se puedan desarrollar estas obras. Es espectacular”, remarcó.

Aurelio Oslé, reconocido comerciante de Malvinas Argentinas, puntualizó: “Este tipo de obras nos llena de orgullo y esperanza. La parte que más me impresionó fue la del Centro de Monitoreo, que permitirá triplicar la cantidad de cámaras que actualmente tiene el Municipio. Nos pone al top de los municipios de la Provincia”.

Los nuevos edificios se construyen en lo que era un descampado, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito. “Se quedaron muy contentos porque los hacemos partícipes de lo que estamos desarrollando, teniendo en cuenta que esto se hace entre todos. Esta construcción nos da la posibilidad de poder ampliar la red de cámaras, el área de Defensa Civil que es tan importante y trabajan en conjunto cuando hay una problemática en algún barrio con los bomberos y el espacio de Gendarmería, algo que no tiene casi nadie en el conurbano bonaerense y nosotros elegimos trabajar en pos de que las fuerzas de seguridad se puedan quedar en Malvinas”, aseguró Nardini.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó el nuevo Polo de Seguridad que se está construyendo en el predio ubicado en la ex Ruta 197 y Yatasto, en la localidad de Pablo Nogués. Lo hizo junto a comerciantes de las distintas localidades del distrito con quienes recorrió los futuros edificios de Gendarmería, Defensa Civil y Emergencias y el Centro de Operaciones Municipal.