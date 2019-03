En diálogo con SMnoticias, el concejal de San Miguel por Cambiemos, Miguel Nieto, remarcó la importancia de un trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno. También defendió la gestión de Jaime Méndez y criticó a la oposición por su accionar en la apertura de sesiones.

“El balance es positivo, he aprendido mucho como concejal. Uno de afuera ve la función de una forma y cuando está adentro se da cuenta de que el mecanismo es de otra manera”, explicó Nieto. “No somos ni más ni menos que representantes de los vecinos de San Miguel”, agregó.

“He acompañado reclamos de los vecinos y en ese aspecto me he llevado muy bien con el gobierno de Jaime Méndez, porque me han abierto las puertas y ayudado a resolver problemáticas”, manifestó el edil de Cambiemos.

En otro sentido, el legislador comentó: “No tengo problemas en expresar lo que pienso y represento. Estoy alineado con el presidente Mauricio Macri, con la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Jaime Méndez. Defiendo las políticas de Cambiemos”.

En este sentido, hizo referencia a los choques que suelen darse en las sesiones con los concejales de Unidad Ciudadana. “No todos pienasn lo mismo, hay veces que se faltan el respeto y este año se va a acentuar por la agenda electoral”, indicó.

A raíz de esto, Nieto se refirió a lo sucedido en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, cuando algunos ediles de Unidad Ciudadana increparon al intendente. “Fue vergonzoso porque dentro del recinto había directores de escuelas, miembros de fuerzas de seguridad, comerciantes y vecinos. Franco La Porta fue diputado y secretario de un gobierno como el de Daniel Scioli y me extrañó que tenga ese comportamiento. Querían hacer show”, dijo.

Además recordó que una trabajadora del Conceo Deliberante resultó herida a la entrada. “Sabíamos que los concejales teníamos tres acompañantes cada uno, y que quieran entrar con patotas a la fuerza hizo que la compañera Alicia Pompei resulte lastimada. Me solidarizo con ella que no recibió llamado alguno de parte de la oposición”, sostuvo.

Por eso mismo, el concejal aseguró: “Las sesiones van a ser duras, pero somos el bloque de Cambiemos más grande de la provincia de Buenos Aires y vamos a dar respuestas a las mentiras de la oposición, quienes decían que íbamos a cerrar los colegios, que no iban a llegar más obras y nada de eso sucedió”.

Finalmente, Nieto sostuvo que “la persona indicada para estar al frente del Municipio es Jaime Méndez”. “El vecino no vota para atrás y en San Miguel quedó claro lo que es el trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Municipio”, concluyó.