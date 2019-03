Frente a decenas de presentes que se congregaron en la Plaza del Milenio, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, inauguró el primer mural por la inclusión, producto del trabajo de personas con discapacidad, referentes de instituciones del distrito, talleristas y distintos vecinos que se vieron movilizados por la iniciativa, a lo largo de más de un año.

