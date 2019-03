La misma información dio Antonio Natale, responsable del servicio que provee los alimentos para los alumnos. El hombre señaló que el repulgue y la cocción de esa empanada contaminada era distinto al lote de 2800 empanadas que su empresa entregó el martes a escuelas. Además, destacó que no existe ninguna otra denuncia de descomposición de las 2799 empanadas restantes.

Asimismo, la Dirección de Inspección General, mediante el licenciado en Higiene y Seguridad, Juan Andreola, se hizo presente en la institución educativa, donde los directivos presentaron la empanada agusanada para su análisis. “Se verificó en su interior gusanos de color blanco”, indica el informe, y agrega que “los directivos presentan además un lote de diez empanadas para realizar la misma inspección”. Aclara luego que “en el interior de estas no se verifican gusanos”, pero que “si se encuentran diferencias en al armado y la cocción en comparación de la empanada no apta”.