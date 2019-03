La prevención es el primer paso hacia un Lanús más seguro. Por ese motivo, una de las acciones más importantes llevadas a cabo por el área de Seguridad Ciudadana fue la remodelación y modernización del Centro de Monitoreo, donde confluyen la tarea de los operadores de las cámaras de seguridad, el Same, Defensa Civil y Policía Local. Gracias a este avance, el Municipio logra brindar respuestas integrales ante casos de emergencia y abordar la prevención del delito desde diferentes áreas.

“Estas acciones requieren una inversión importante, pero sobre todas las cosas de una decisión política. En ese sentido, resultó clave el pedido a la gobernadora Vidal para que nos permita ampliar el cupo de la Policía Local”, expresó Grindetti. En tanto, resaltó “la confianza que existe hoy del vecino hacia el policía”. “Ya no existen aquellas viejas peleas entre la política, la Seguridad y la gente; hoy estamos trabajando todos juntos para lograr vivir más tranquilos”, remarcó.