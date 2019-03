El Frente Pilarense se sumó al pedido de escuelas seguras y presentó un proyecto para declarar la emergencia educativa en Pilar. “Ya veníamos señalando el deterioro y las riesgosas condiciones que veíamos en muchas escuelas, y lo que pasó la semana pasada en Los Cachorros demostró que la situación que se vive continúa siendo muy grave y que el intendente sigue negando el problema. Por eso, se están juntando firmas para pedir que se declare la emergencia. No podemos dejar que el abandono perjudique a ningún otro niño”, explicó Federico Achával.

“Son muchas las instituciones que necesitan mantenimiento, que comenzaron las clases con aulas en mal estado, a las que le falta mobiliario y que están en una situación que pone en peligro a docentes y alumnos”, afirmó Achával. “Queremos que Pilar vuelva a tener escuelas seguras y dignas. Las madres y los padres no pueden vivir con miedo, pensando que sus hijos están en un lugar en donde puede explotar una garrafa de gas o caerse el techo”, expresó.

Desde el bloque piden que el Municipio informe sobre el uso de los fondos de la Provincia. “Queremos que se rindan cuentas de cómo se invirtió el dinero, porque de los 115 millones de pesos que se recibieron en 2018 un 40 por ciento se debería haber destinado a hacer obras que hoy en las escuelas no se ven. Y no vamos a permitir que este sea otro año de desidia”. Y agregó: “Ya vimos el año pasado que como consecuencia del mal uso del Fondo Educativo, 30 escuelas tuvieron que cerrar y Ducoté hizo que más de 15 mil alumnos perdieran un mes de clase”.

Por su parte, la consejera escolar Rosario Beláustegui detalló: “El intendente usó el dinero que la Provincia había enviado para el mantenimiento de las escuelas en otras cosas. De 19 obras se avanzó solamente en 3. Hay escuelas, como fue el caso de la 25 de Los Cachorros, que no recibieron ni un sólo peso más allá de que estaban estipuladas en el plan de obras”.

Quien también expresó su opinión fue Lizzie Wanger, que dijo: “Sin recursos no hay derechos. La educación de Pilar está en emergencia y corresponde que el intendente se haga cargo de la situación. No garantizar condiciones dignas para estudiar y aprender puede traer consecuencias muy tristes, y nosotros no vamos a permitir que eso pase”.

Por último, Federico Achával concluyó: “El futuro de la educación se resuelve con inversión y decisión política, no con anuncios de marketing. Vamos a exigirle a Ducoté que se comprometa de verdad con el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes de Pilar”.