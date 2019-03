Gracias al trabajo en conjunto con efectivos de la comisaría quinta, las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales, personal del Grupo Táctico Operativo y la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de Pilar esclarecieron el hecho.

