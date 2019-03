La Agrupación Tres Banderas, que lidera el dirigente social, continua con la entrega de ayuda escolar para los chicos de los sectores vulnerables en la zona oeste y norte del conurbano.

A través de la organización social Pueblo Unido, que integra la CTEP y acompaña a Juan Grabois en su incursión política, se viene realizando entrega de sets escolares en distintos barrios populares de Moreno, San Miguel, Morón, José C. Paz, Ituzaingó, Hurlingham, entre otros distritos. En Tres de Febrero, la Casa Pueblo Unido, ubicada en Loma Hermosa, fue uno de los centros de entrega de esta ayuda, que también se reparten en Ciudadela, Barrio El Libertador, Pablo Podestá y Barrio Churruca.

Empresas privadas respondieron al pedido de la organización social y realizaron el aporte para permitir brindar esta ayuda a familias vulnerables en el inicio de clases, con útiles escolares, material didáctico y guardapolvos. Donaron además tres computadores para el secundario popular con oficios que funciona en la sede del movimiento social que funciona en Loma Hermosa.

“Que los chicos y las chicas estén en la escuela es fundamental para su futuro. Es el lugar natural donde ellos deben estar y no en la calle donde corren tantos riesgos. El gobierno no hace casi nada por las familias en situación de vulnerabilidad y son los movimientos sociales los que actúan de contención y apoyo en los barrios, trabajando cada día para que los jóvenes no sean captados por la delincuencia o el narcomenudeo”, explicaba Mauro Corbera, dirigente nacional de Pueblo Unido y referente local de Tres Banderas, responsable de la gestión ante las empresas privadas que hicieron estas donaciones.

Desde la organización, nos contaron también que no son nuevos estos aportes de empresarios privados para llevar ayuda donde más se la necesita. Durante el año pasado hubo acciones similares, tanto en el inicio de clases como en otras situaciones, y que confían en seguir contando con el apoyo de este empresariado con responsabilidad social.