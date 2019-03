A la hora de comprar en el Travel Sale, no sólo hay que guiarse por los precios, sino por las condiciones de las ofertas. Claro que no es lo mismo realizar vuelos directos, que vuelos con escalas. Por eso es importante revisar bien qué incluyen las ofertas antes de comprarlas, para evitar sorpresas desagradables.

Las aerolíneas que tienen vuelos low-cost trabajan en conjunto con las agencias. Si bien en este tipo de vuelos hay servicios que no están incluidos, como por ejemplo el equipaje en bodega, es una buena oportunidad para encontrar precios más bajos si se van a realizar viajes de corta duración.