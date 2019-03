“Posse es culpable o es inocente, eso lo determinará la Justicia. La denuncia es muy grave y Durrieu aportó elementos ante la Justicia, no podemos interferir en la investigación judicial”, concluyó Gonzalo Beccar Varela.

“La única denuncia con imputados es la que realizó Marcela Durrieu. Los temerosos de ayer, que no quisieron ser parte de la causa, y los que le apagaban el micrófono a ella en las sesiones cuando denunciaba corrupción en el Plan Federal de Vivienda, son los que se quieren hacer los valientes con todo este show”, afirmó su compañero de bancada, Juan Medina, en referencia a la causa judicial que se radicó en la Fiscalía Federal 1, a cargo del doctor Jorge Di Lello, y el Juzgado Federal 2, a cargo del doctor Sebastián Ramos, y que fue elevada a la Cámara Federal, luego de que el fiscal Germán Moldes ratificara el pedido de indagatoria a al intendente que había solicitado Di Lello.

“Están montando un show mediático con una comisión que va a caducar un mes antes de las elecciones. Quienes formaron parte hasta no hace mucho de esa administración quieren investigar un delito cometido hace 14 años, que tramita en la Justicia Federal y que durante todo este tiempo callaron”, señaló Beccar Varela, y agregó: “Construyen una buena noticia para el oficialismo de cara a la elección de octubre. Sin resolución judicial, ayudan a Posse en su reelección”.

Así se refirió el presidente del bloque del Frente Renovador, Gonzalo Beccar Varela, sobre el proyecto de Carlos Castellano y Convocación por San Isidro para crear una Comisión Ad Hoc sobre la denuncia de la ex concejal del massismo, Marcela Durrieu, alrededor del Plan Federal de Viviendas.