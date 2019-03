Por último, el titular del ATE Zona Norte apuntó que “las negociaciones son muy difíciles porque es un gobierno que no escucha y la gobernadora se la pasa mintiendo por los canales de televisión”. “Desde el gremio estamos hablando con otras centrales para organizar un paro nacional dado que esta situación de crisis no da para más”, cerró.

Alessandrini también se manifestó sobre la visita de María Eugenia Vidal al Hospital Cetrángolo la semana anterior. “Repudiamos la visita de la gobernadora al Cetrángolo por que fue a escondidas y en un horario donde no hay casi trabajadores. Esto demuestra que no puede enfrentarse al conjunto de trabajadores que seguimos estando con salarios de hambre, que el año pasado perdimos un 18 por ciento de poder adquisitivo y que somos los que denunciamos la falta de inversión descomunal en el sistema de salud y educativo”, sentenció.

“Además tenemos al director de la Escuela Técnica 1 de Vicente López, el señor Omar Brandan, quien realizó de manera autoritaria descuentos en los salarios de nuestras compañeras. Exigimos que se devuelva el dinero descontado. Se pasaron días de faltas cuando estaban de vacaciones. Las trabajadoras tienen un salario de hambre y este tipo de error no se puede dejar pasar por alto. Esperamos que las autoridades hagan algo con este personaje siniestro”, agregó el gremialista.

