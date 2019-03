En el Teatro Seminari, el intendente Ariel Sujarchuk lanzó la edición de este año de Escobar Emprende y entregó los primeros 100 kits de herramientas -de los que 300 que se entregarán a lo largo del año- a vecinos y vecinas del distrito que pertenecen al programa municipal que tiene como objetivo fomentar la economía social.

Los elementos entregados, entre los que se destacan cocinas y hornos industriales, máquinas de coser, secadores de pelo, planchitas y tijeras de corte de cabello, soldadoras, amoladoras, desmalezadoras, carretillas, tijeras de podar, rastrillos y guantes, entre muchos otros, están destinados a emprendedores que se especializaron en los rubros de gastronomía, peluquería, jardinería, herrería, textil y viveros.

Estos kits se suman a los 150 entregados durante el año pasado y a los 70 microcréditos otorgados a quienes finalizaron los cursos de formación y capacitación en todas las etapas del proceso productivo que brinda de manera gratuita la Dirección de Economía Social de la Municipalidad.

“Acá no le regalamos nada a nadie. Nos propusimos organizar a quienes no encuentran un lugar en el mercado laboral y hoy tenemos casi 1400 inscriptos en un registro municipal que los obliga a capacitarse y luego a formalizar la actividad que realizan. Escobar Emprende es un programa que no solamente les facilita las herramientas de trabajo a los emprendedores locales, sino que además los forma para producir de la manera más conveniente. Esto nos da la posibilidad de generar empleo digno, los productores se sienten realizados al profesionalizar un oficio y además se fomenta uno de los círculos virtuosos de la economía, porque cuando el producto final llega al consumidor el precio siempre es más accesible”, expresó Sujarchuk.

Escobar Emprende fue creado en septiembre de 2017 con el fin acompañar a los emprendedores en el desarrollo de su proyecto productivo. El programa trabaja sobre cuatro ejes, la promoción de los recursos productivos para formalizar la actividad; posibilitar el financiamiento y las herramientas de fortalecimiento del proceso productivo que está complementado con cursos y tutorías; brindar espacios de formación que permitan mejorar la gestión y calidad de los productos; y estimular la participación de los emprendedores en espacios de comercialización, como ferias y eventos organizados por el Municipio.

Desde su lanzamiento, 1364 emprendedores se inscribieron en el Registro de Emprendedores de la Economía Social.