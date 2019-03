La sede del Fines está ubicada en la Dirección General de Educación -ex Casa de la Cultura- en Belén de Escobar, y sus instalaciones fueron remodeladas para ofrecer condiciones adecuadas de cursada. Se refaccionaron cuatro aulas, se hizo el recambio de los pisos del Salón de Usos Múltiples, se construyeron gabinetes de dos cuerpos de baños y un espacio de cocina, se arreglaron los techos y se realizó la renovación de luminarias, tareas de pintura general y mejoras en los accesos.

“Hoy es un día muy importante para los alumnos, desde lo práctico y desde lo simbólico. Porque retomar los estudios representa una demostración de que siempre hay una edad para seguir aprendiendo. Esto debe despertar un enorme orgullo, ya que el adulto que aprende, además les enseña a sus hijos, a sus compañeros, compañeras, a todo su entorno laboral y familiar que el esfuerzo vale, que premia, que tiene un significado emocional gigantesco. Por otra parte, para un empleado, conseguir un título significa tener mejor sueldo y poder continuar con estudios terciarios o universitarios”, explicó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por la inspectora distrital, Patricia Froy; la directora deneral de Educación, Diana Yacuzzi; el miembro del Consejo Superior del Colegio Preuniversitario y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli; funcionarios del Ejecutivo municipal; y autoridades educativas locales y regionales.