El dirigente peronista y ex legislador nacional, Carlos ‘Tato’ Brown, conversó con SMnoticias y lanzó críticas al gobierno nacional y provincial por su gestión en materia económica. Lamentó, que no se ponga el eje en la producción y el trabajo. En lo político, ponderó la figura del economista Roberto Lavagna, y destacó que, desde Alternativa Federal, puede unificar al arco peronista, pero fue tajante ante la consulta sobre un armado con el kirchnerismo y aseguró que “no puede ser parte”. En lo local, guiños para el intendente Gabriel Katopodis y cuestionamientos a Cambiemos.

Inicialmente, opinó sobre las palabras del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. “No me pareció mal el discurso, desde el punto de vista que está terminando un mandato y buscando ser reelecto. Tenía que hacer un planteo político contundente”, analizó Brown. “Me hubiese gustado escuchar los logros de sus tres años de gobierno, y eso no pasó porque no está en condiciones de hacerlo”, chicaneó.

“Hubo mejoras en términos de institucionalidad, y algunos logros en materia de lucha contra el narcotráfico, pero los resultados en materia de economía no son buenos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las pymes y el empleo”, lanzó. “Fueron palabras razonables, pero no creo que le hayan servido mucho para crecer en las encuestas. Le sirvieron más para el fuero interno, ya que dejó en claro que buscará su reelección y demostró, para el adentro, que no está dispuesto a entregarse sino a seguir peleando”, enfatizó.

Asimismo, el referente del Movimiento Productivo Argentino manifestó que “la gestión de Cambiemos me ha decepcionado”. “Nunca trabajaron para solucionar los problemas del sector productivo ni buscar mecanismos para generar empleo digno. Siguen ocupados con temas de obras públicas, en la estructura financiera y en cumplir con los vencimientos de la deuda que ellos mismos han tomado, y así un país no sale adelante”, declaró. “Necesitamos un convencimiento muy profundo respecto de que lo central deben ser los temas productivos. Eso no lo tiene el presidente y tampoco la gobernadora”, lamentó.

En esa línea, pronosticó un 2019 peor que el 2018. “Va a haber una fuerte caída del consumo y la producción. También se van a perder muchos empleos”, estimó. “Este gobierno no tuvo la decisión de cambiar empleo público por privado. Han sacado empleados públicos ligados al kirchnerismo para poner empleados públicos afines a este”, expuso, y habló de “un desplazamiento en los sectores medios de lo destinado al consumo al pago de servicios y cuestiones impositivas”. “A la gente le alcanza para pagar impuestos y servicios y para comer, nada más. Eso está haciendo que el comercio se caiga a pedazos”, completó.

Luego, en lo político, ‘Tato’ opinó que “el modelo del kirchnerismo es peor que esto”. “Durante más de doce años demostraron que son un desastre y que se manejaron con un esquema de corrupción generalizada”, afirmó, y planteó que “si llegan al gobierno, y ya lo dijo Francisco ‘Paco’ Durañona, intendente de San Antonio de Areco, van a meter a militantes kichneristas en la Corte Suprema para salvarse de todas las cuestiones pendientes que tienen con la Justicia”. “Intentarán construir otra Venezuela”, agregó.

“Hay una alternativa en la que estamos trabajando”, continuó, y en esa línea destacó el armado de Alternativa Federal, que incluye a dirigentes como Roberto Lavagna y Sergio Massa, al senador nacional Miguel Ángel Pichetto y al gobernador Juan Manuel Urubey. “Queremos conformar una tercera variante, que creemos va a recibir un muy buen acompañamiento”, exclamó, y comentó: “Lo que está clarísimo, y así lo demuestran las elecciones en Neuquén, es que la gente no quiere ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner, quiere otra cosa distinta”.

“La sociedad está cansada de las dos puntas de la grieta. Por eso tenemos que construir un espacio diferente que apueste por el trabajo argentino, por la producción, que baje la alta carga impositiva y no se centre solo en la bicicleta financiera, un camino que nos lleva a la destrucción de la actividad económica”, indicó el ex diputado nacional.

Dejó en claro además que “el kirchnerismo no puede participar de Alternativa Federal”. Y en cuanto a la unidad, señaló que “Roberto Lavagna puede producir una unificación perfectamente”. “En la medida que nos demos cuenta que necesitamos estar juntos en este escenario, se va a dar, y creo que todos los que integran el armado lo tienen en claro”, remarcó. También se animó a aconsejar a Sergio Massa, sugiriéndole que “no tenga oídos” para “las incitaciones a sumarse” que le hicieron desde el kirchnerismo. “Cometería un grave error, casi irreparable”, subrayó.

Por último, y ya en lo local, Carlos Brown le envío algunos guiños a Gabriel Katopodis. “Veo a un intendente que tiene ganas de seguir, que está haciendo una gran cantidad de obras, que creo no las hizo en su momento, pero está muy bien que las haga. Tengo una muy buena relación con él, y preferiría que no esté tan cerca del kirchnerismo, como aparentemente está”, amplió, y en esa tónica, estimó como posible “llegar a un eventual acuerdo” con él. “Podría ser parte de un movimiento de la naturaleza que propone Alternativa Federal”, puntualizó.

“Hoy no tenemos definido a los candidatos locales, pero el escenario electoral es muy extraño, en tanto no hay definiciones en ningún espacio, salvo en Cambiemos, que ya tiene candidatos a presidente y gobernador. Las definiciones se darán más cerca de la elección”, vislumbró. Y en esa línea fustigó a Cambiemos San Martín por “no haber sido capaz de aprovechar el triunfo obtenido en 2017”. “Hoy no tiene ningún referente visible, o al menos no lo exhiben, y esa definición ya se tenía que haber dado. Nadie conoce a los referentes máximos”, sentenció. “Si quieren ser gobierno en San Martín ya tienen que tener claramente identificado a su candidato. Si no lo hacen o lo hacen a último momento, estarán cometiendo un error”, cerró.