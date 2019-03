A su lado, el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, subrayó: “Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa, otra instancia para que los vecinos separen sus residuos. Mucha gente no sabe qué hacer con estos desechos. Aquí no sólo los recibimos sino que los aprovechamos para un bien social. El municipio viene demostrando que puede trabajar seriamente el tema de la recuperación de diferentes materiales y es alentador ver que el vecino también toma conciencia”.

La propuesta tiene como objetivos, evitar la contaminación ambiental que implican los residuos electrónicos; que los vecinos puedan donar aquellos equipos que ya no utilizan; y por último, junto a los profesionales de la Fundación Equidad, estos elementos en desuso se logran convertir en computadoras nuevas que luego se entregarán a distintas instituciones locales y escuelas que las necesitan.

“Me produce una alegría muy grande ver que cada vez más cantidad de gente se acerca para colaborar con esta iniciativa que no sólo cuida al medio ambiente sino que también tiene una labor social importante ya que estos elementos electrónicos reconvertidos son destinados a distintos centros y lugares de alfabetización en lugares vulnerables”, expresó Posse.

El Municipio de San Isidro llevó a cabo el pasado sábado la octava jornada de recolección de residuos electrónicos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de que estos no contaminen el ecosistema y puedan ser reutilizados.