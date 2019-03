Por primera vez en más de 100 años llegó el Estado al tradicional barrio ferroviario que durante décadas estuvo abandonado y no era reconocido como parte del partido de Tres de Febrero. La urbanización histórica incluye 76 conexiones de agua y cloaca y la repavimentación de sus calles que eran de tierra desde 1907. En una segunda etapa se va a renovar el sistema lumínico con luces de tecnología Led.

