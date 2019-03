El barrio Néstor Kirchner del partido de José C. Paz sufrió esta madrugada un grave ataque pirómano....

De este modo, el concejal se mostró confiado de cara a este año. “Tenemos mucho optimismo, nosotros caminamos el distrito no solo los años electorales, estamos en contacto con el vecino porque es lo que necesita. Creemos que tenemos posibilidades, tenemos un equipo y consideramos ser la mejor opción de cambio”, afirmó.

Al ser consultado sobre si el Concejo Deliberante se politizará más por ser un año electoral, el edil indicó: “Esperemos que tenga más funcionamiento que el año pasado donde se sesionó muy poco”. De todos modos expresó: “Espero que no se mezclen las cosas”.

“Este va a ser un año movido y cargado al ser electoral pero no debemos perder de vista el trabajo que tenemos que hacer cada uno y en eso estamos”, expresó.