El Municipio ofrece todos los miércoles de marzo clases abiertas y gratuitas de tango en la estación de trenes de Tigre Centro. La propuesta está dirigida a vecinos de todas las edades y pueden sumarse tanto quienes sepan bailar como quienes no cuenten con experiencia. La duración es de una hora y media.