La feria gratuita literaria se realizó el fin de semana en el Centro Municipal de Exposiciones. Contó con la presencia de destacados escritores, como Schweblin, Fresán y Fuguet, variadas masterclass, más de 100 editoriales y música en vivo.

El festival “Leer. Literatura en el río” tuvo este fin de semana su segunda edición en San Isidro. Más de 10 mil personas se acercaron al Centro Municipal de Exposiciones para disfrutar de la feria gratuita que tuvo charlas de escritores, editoriales, talleres para chicos y música en vivo.

“Es una feria de alcance nacional, con escritores de primer nivel y mucho público local y de otros municipios. Es que la propuesta es muy tentadora, con una variada oferta de libros, charlas, gastronomía, todo en un predio lindo cerca del río”, expresó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, durante su recorrido por la feria.

Durante las dos jornadas, los visitantes pudieron recorrer los casi cien stands de distintas editoriales, disfrutar del workshop de memes, participar de un mural taller de collage mutante y otro de historietas para los más chicos, y conversar con grandes escritores.

“San Isidro es un lugar de resistencia y producción cultural, y nosotros trabajamos de abrir el fuego. Con Leer consolidamos a esta ciudad como lugar de encuentro de escritores con su público y editores, que trabajan en un contexto complejo, y vamos generando significados y comunidad desde una mirada actual”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

La charla de Samanta Schweblin, recién nominada por segunda vez al premio Man Booker, de los más importantes del mundo, rozó las 500 personas y obligó a sacar parlantes a la galería del auditorio, donde muchos de los más jóvenes se sentaron en el piso.

Con un kentuki sobre la mesa -la mascota electrónica de su última novela, “Kentukis”- Schweblin habló de sus libros y metodología de trabajo, entre muchos otros temas.

“Creo que no hay que abusar del encuentro con el lector y, además, cada día me cuesta más salir de casa, pero con esta feria tenía un buen pálpito y no me falló. Impecable”, aseguró Rodrigo Fresán, que participó de la mesa “Los relatos de viajeros, de Sarmiento a Mirko Marley”, vive en Barcelona hace dos décadas y decidió pasar en San Isidro sus cuatro días de permanencia en la Argentina.

El pasado y futuro de las cartas fue el eje de otra de las mesas, que reunió al chileno Alberto Fuguet, quien además ofreció una clase magistral. Al mismo tiempo, decenas de chicos siguieron las narraciones de los Abuelos de Cuento debajo de una de las carpas.

También, hubo charlas de Cynthia Rimsky, Gabriel Payares, Marcial Gala y otros escritores, una performance de la directora de teatro y curadora Vivi Tellas, un partido de fútbol mixto entre autores y quienes los editan, y un espacio destinado a los jóvenes ganadores de la última edición del Premio Mujica Láinez de la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro.

“Esto me parece fantástico. Yo soy egresada de filosofía y letras y realmente es muy difícil encontrar una propuesta tan completa. Felicito a la organización porque se respira un aire muy hogareño”, destacó Alba Inbernici, tras recorrer los stands.

Junto a su familia, Marcos Chicote, quien se acercó desde Vicente López, comentó: “Me quedé con las ganas de venir el año pasado y por suerte tuve revancha. Me sorprende el nivel de autores y la calidad de cada una de las charlas”.

“La iniciativa me parece buenísima. Me parece muy interesante que se den estas propuestas donde hay espacios de diálogo con los distintos escritores. Particularmente, estoy muy agradecida porque tuve la posibilidad de conversar con Samanta Schweblin, alguien a quien admiro muchísimo”, contó emocionada Ana Bartinat, mientras sobre el escenario el piano y la voz de la mexicana Julieta Venegas ponían punto final a un festival que promete seguir sorprendiendo a los amantes de la literatura.