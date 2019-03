El intendente Julio Zamora, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y referentes de...

Otra vecina, Natalia opinó: “Ha sido renovado y la verdad que ha quedado muy lindo. A quien no le va a gustar traer a sus hijos a un lugar como quedó este jardín de infantes”. En tanto, Nelly, abuela de Lucas, comentó: “Hermoso, muy lindo y acá vienen mis nietos que van a poder disfrutarlo. Estoy muy contenta y orgullosa de todo esto”.

Los padres presentes también opinaron acerca de la renovación del establecimiento donde asisten sus hijos y nietos. Por ejemplo, el vecino Marcos sostuvo: “Está muy bueno, muy lindo. Yo me acuerdo cuando estaba venido a menos y hoy está hermoso, pintado y con nuevos baños”. Por su parte, Fabiola, dijo: “Muy lindo lo que hizo el intendente, quedó bárbara esta renovación. Está haciendo mucho por San Fernando. A mi hija le gustó y están muy alegres todos los padres”.

“Estamos contentos porque es el primero de los cuatro jardines de infantes que vamos a inaugurar esta semana y la que viene. Es una muestra más del equipo de trabajo que tiene el Municipio que en tres meses renovó aquellos colegios que no estaban en condiciones dignas para el inicio de clases”, expresó el mandatario.

El intendente de San Fernando, acompañado por el diputado provincial Juan Andreotti, dejó en funcionamiento el establecimiento educativo que el Municipio puso en valor con el Programa Ayuda a Escuelas Provinciales. “Estamos contentos porque es el primero de los cuatro jardines de infantes que vamos a inaugurar esta semana y la que viene. Es una muestra más del equipo de trabajo que tiene el Municipio que en tres meses renovó aquellos colegios que no estaban en condiciones dignas para el inicio de clases”, manifestó Luis Andreotti.