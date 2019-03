Además, de los tres locales infraccionados por presencia de menores, se inspeccionaron otros siete establecimientos y las zonas aledañas a los mismos en los que no se hallaron irregularidades. Por su parte, también se hicieron trabajos de disuasión en los que se lograron suspender tres fiestas clandestinas.

