Su casa estaba en orden y se hallaron dos notas, una donde decía que no soportaba más los dolores que lo aquejaban; y otra donde indicaba a la mujer que lo cuidaba que no entrara sola. Alrededor de la casa se delineó un perímetro para preservar la escena de la muerte. Se informó que el arma utilizada para quitarse la vida fue un revólver, al parecer calibre 38.

El prestigioso médico forense Osvaldo Raffo fue hallado hoy muerto de un balazo en la bañera de su casa, en el partido bonaerense de San Martín, donde los investigadores encontraron una nota firmada en la que confesaba que no aguantaba más los dolores que lo aquejaban por una enfermedad que padecía.