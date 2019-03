El intendente Julio Zamora, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y referentes de...

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante puntualizó en el área de Educación para referirse al incumplimiento de obras por parte del gobierno provincial: “Se comprometieron a construir la Escuela Técnica 5 y hasta el día de hoy no hay novedades. Con la Escuela Secundaria 40 del barrio El Prado ocurrió lo mismo, y fue el Municipio quien se puso al hombro la obra, y ahora pretenden responsabilizarse de logros que no han sido propios. Es paupérrimo”.

Alejandra Nardi, presidenta del Concejo Deliberante de Tigre, se manifestó respecto a la maniobra ejecutada por el gobierno provincial en la que se adjudica múltiples obras realizadas en distintos puntos del distrito, cuando son, en realidad, impulsadas estrictamente con fondos del Municipio. “La gobernadora Vidal no gestiona y se ocupa de vandalizar el patrimonio de los vecinos de Tigre”, sostuvo.

