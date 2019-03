Por su parte, Graciela Villalba, hija de Mauricio Villaba, obrero naval desaparecido, comentó: “Estamos en tratativas para que el ex astillero sea un lugar público, donde la gente pueda entrar y conocer su historia, saber quiénes trabajaban ahí y qué fue lo que pasó. Es un espacio de un valor histórico enorme”.

La jornada comenzó en la Plaza Canal con la presentación de diversos oradores y shows musicales, para posteriormente realizar la marcha hacia el predio donde funcionaba el ex astillero. “A pesar que desde el 2014 ‘La Anguilera’ fue declarado como Lugar Histórico Nacional, no tenemos acceso a él y lo más próximo es que esté señalizado. Es una forma de que los trabajadores estén presentes y que se visibilice parte de nuestra historia”, dijo la directora general de Derechos Humanos, Verónica Caamaño.

El Municipio de Tigre junto a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte homenajearon a ex trabajadores y desaparecidos de Astarsa, a 46 años de la toma del ex astillero producto de las pésimas condiciones laborales. El intendente Julio Zamora, referentes de los Derechos Humanos y miembros de la comunidad, marcharon desde la Plaza Canal hasta el lugar donde funcionó la empresa. Allí, descubrieron el cartel de señalización “La Anguilera”, sitio en el que los trabajadores navales de la época realizaban sus asambleas y que fue declarado como Lugar Histórico Nacional.

El intendente Julio Zamora, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y referentes de los Derechos Humanos marcharon hasta sus puertas, donde descubrieron el cartel de señalización “La Anguilera”, sitio declarado como Lugar Histórico Nacional.