El intendente Julio Zamora, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y referentes de...

“Es necesario unificar los criterios de la gente en un bien general, por el bien del país. He encontrado aquí una relación de compañerismo, algo esencial para lograrlo”, expresó Delia Giovanola durante la ceremonia.

Frente a cientos de vecinos, y las organizaciones sociales y sindicales presentes, el encuentro tuvo un show musical de los artistas Paula Estrella y Horacio Quiroga. Para finalizar con un magistral cierre del reconocido pianista y militante por los Derechos Humanos, Miguel Ángel Estrella, quien ofreció notables piezas musicales al público. El artista señaló: “Que se realicen este tipo de actividades me parece fantástico, esto demuestra un gobierno local presente y preocupado por mantener el respeto por la memoria, por la vida”.

“Este es un momento muy emotivo que tiene que ver no solo con la memoria, sino también con el presente. Creemos que el pasado nos tiene que servir para no cometer los mismos errores, por eso hay que recordar a aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Hace 11 años que compartimos la Semana de la Memoria en Tigre y eso es un orgullo para nosotros”, sostuvo el intendente Zamora.

Julio Zamora inauguró la Semana de la Memoria en Tigre, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el reconocido pianista Miguel Ángel Estrella, el ex embajador de Buena Voluntad por la Unesco y Delia Giovanola, abuela y representante en el acto de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La ceremonia en el Honorable Concejo Deliberante dio inicio al cronograma de actividades propuesto por el Municipio hasta el 23 de marzo.

