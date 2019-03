Además, el subsecretario de Educación, Daniel Morard, agregó: “Día sábado pero no paramos, porque sabemos de las necesidades que tienen las escuelas en toda la provincia. Es fundamental el trabajo articulado entre las partes y gracias a eso se ven los frutos en las escuelas del territorio”.

Los funcionarios revisaron las instalaciones, haciendo foco en los techos y las paredes. “Encontramos un distrito con carencia de infraestructura de todo tipo y los colegios no eran ajenos a eso. Lo primero que hicimos en 2015 fue hacer un planteo de infraestructura general y trabajamos en cada punto. En los colegios hemos encontrado miles de faltantes de infraestructura de todo tipo y en estos tres años hemos hecho muchísimas obras. Falta, pero el compromiso siempre está y seguimos trabajando día a día”, aseguró Pereyra.