“Estamos haciendo la mayor inversión en salud en la historia de Morón. Esto es algo que logramos con el compromiso y el trabajo en equipo con Provincia. Hace tres años esto parecía imposible y hoy con la Gobernadora recorrimos las obras terminadas en esta salita. Y no es sólo infraestructura y más profesionales, es fortalecer nuestro sistema de atención primaria y garantizar el acceso a la salud pública de calidad para nuestros vecinos cerca de sus casas”, aseguró Tagliaferro, quien también estuvo acompañado por el Ministro de Salud provincial Andrés Scarsi; el coordinador de la Red Amba, Fernando Quirós; y el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell.

