Que el gobierno de José C. Paz no prioriza la urbanización de los barrios no es novedad, pero que descuide sendas escolares indigna. Sucede en el entorno de la Escuela 13 del Barrio Roosvelt, donde supuestamente hay una “plaza”, lo que para el intendente Mario Ishii se traduce en un cruel descampado.

En contacto con el Whatsapp de SMnoticias, el vecino asegura primero que la escuela primaria ubicada en Marino Rosales y Corbeta Uruguay “se viene abajo por el mal mantenimiento que tiene”, responsabilidad tanto de la provincia de Buenos Aires como del Consejo Escolar. Sumada a la mala situación edilicia de la institución, señala que “la plaza y la vereda están totalmente abandonadas, ni el pasto cortan”, una sencilla acción que debería encarar, al menos durante la época del ciclo lectivo, el gobierno municipal.

“Ni siquiera hay juegos para los chicos”, reclama el ciudadano paceño en contacto con este medio. Se trata del único espacio verde de la zona y está totalmente abandonado. ¿Habrá respuesta del gobierno municipal, o pondrán un cartel con el lema ‘Plaza saneada’?