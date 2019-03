Para finalizar, me parece sumamente importante resaltar que es una falta de respeto hacia los vecinos que ni siquiera haya mencionado la crisis económica por la que estamos transitando gracias al Gobierno que él mismo integra. Podría haberse permitido realizar aunque sea una crítica a la gestión de Mauricio Macri para demostrar que no ignora la crisis, y en lugar de eso prefirió ni siquiera mencionarlo. En resumen, podemos asegurar que este discurso fue un intento casi desesperado del oficialismo de ocultar las consecuencias que todos estamos pasando por su mala gestión.

Trabajo: Anunció la creación del Parque Industrial de San Miguel, que si se construyera sería muy buena noticia pero se hace difícil de creerlo sabiendo que lo anunciaron muchas veces y hasta el día de hoy no vemos avances.

Educación: Anunció la remodelación de las escuelas y la construcción de nuevos Jardines de Infantes en Santa María, sin embargo no hizo mención a la gran cantidad de Jardines que están funcionando sin habilitación en nuestro municipio.

El discurso de Jaime duró aproximadamente una hora y media en el cual se encargó casi de contabilizar uno por uno los pavimentos que fueron realizando no en 2018 sino en los 12 años que llevan gobernando nuestro distrito. Centralizó gran parte del discurso en tres ejes:

Daniel Orqueda: “Jaime Méndez le falta el respeto a los vecinos al no hablar de la crisis económica”