“Así las cosas, en clara violación a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual posee jerarquía constitucional, exhortamos a la Agencia Nacional de Discapacidad a que revoque las resoluciones 39/19 y 44/19, viciadas de nulidad por inconstitucionales, y se abstengan de proceder a la quita o suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez”, reclamó.

“La agencia pretende no cometer los errores de la experiencia fallida en 2017, cuando por entonces la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales ordenó una quita masiva de pensiones por invalidez sin previo aviso. Consecuentemente, ha enviado la notificación fehaciente por carta documento a los pensionados”, explicó Rocío Fernández.

Rocío Fernández expresó su “profunda preocupación” ante la inminente quita de pensiones no contributivas por invalidez