Por último, teniendo en cuenta que ATE San Martín no participaba de las mesas paritarias, el secretario general del gremio explicó que “si bien no estábamos en la discusión salarial con todos los demás gremios, si teníamos un acercamiento con el Municipio para plantear nuestra posición”. “Era necesario que estemos en la mesa paritaria, por la cantidad de municipales afiliados y por la representatividad que tenemos en los trabajadores”, enfatizó.

“Hoy los compañeros optan por pagar servicios o por pagarlos en cuotas”, afirmó, y consideró que “es inédito que en Argentina sea traumático pagar un servicio”. “Los trabajadores reciben las boletas con angustia porque no saben si les va a alcanzar para pagar los servicios. Además aumentó mucho la comida, y los hijos de muchos compañeros no llegan a cubrir todas las comidas del día”, expuso.

García reveló que participaron de la discusión también el secretario gremial de ATE San Martín, Ángel Catapano; y el paritario representante de los municipales Hipólito “Poli’ Duarte. “Los demás gremios acompañaron nuestra posición, pudimos aunar criterios y así llegamos a este acuerdo”, señaló. “Hoy, dada la situación económica del país, los municipales tendrían que tener aumentos de sueldo de más del 50 por ciento y una gran recomposición del salario”, reclamó, y sostuvo: “Las políticas de ajuste de este gobierno hacen que este aumento que dio el Municipio no alcance”.

“Fue una discusión de dos días en las que planteamos un suba acorde a la situación nacional y a compensar lo perdido el año pasado”, explicó el gremialista, y recordó que en el 2018 “acordamos un 20 por ciento de aumento y después otro 9 por ciento, también acumulativo, lo que da un 30,8 por ciento”. “El año pasado la inflación superó el 47 por ciento, por lo que nosotros estábamos un 16 por ciento abajo de los índices inflacionarios”, dijo, al tiempo que destacó el bono de fin de año otorgado por el Municipio, aunque reconoció “que no alcanzaron para compensar la pérdida por la inflación”.