Al figurar asfaltada para el gobierno comunal, tampoco hay obras de mejorado que permitan paliar el barrizal con el que conviven los vecinos a diario. No obstante, no pierden las esperanzas porque saben que este año hay elecciones.

Una situación que se repite en todo José C. Paz: Las calles que figuran asfaltadas, trabajo por el cual el gobierno de Mario Ishii pagó. Los beneficiarios, sin dudas, los proveedores de asfalto, y algún que otro funcionario. Los perjudicados siempre, los vecinos.