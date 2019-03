Mauricio Macri compartió ayer un almuerzo en la Residencia de Olivos con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, e intendentes de Cambiemos. “No tengamos vergüenza de lo que somos, pongámosle el pecho a esto”, les dijo el mandatario a los jefes comunales.

Tanto Macri como Vidal hablaron en tándem, a la hora de transmitir entusiasmo a los referentes de los 69 municipios gobernados por el oficialismo en el territorio donde se dará la batalla más dura por la reelección.

La primera en hablar fue Vidal: “Hay muchos lugares concretos que mostrar y eso no es verso. No es cadena nacional”, aseguró. “Nos tenemos que anclar en lo concreto sabiendo que el presidente y su equipo hacen lo mejor para el país”, sostuvo la gobernadora.

Más tarde, el presidente buscó comprometer a los jefes de los municipios con el éxito del modelo que busca la reelección: “Ustedes son la primera ventana a la que la gente se acerca”. “El equilibrio macroeconómico también depende de las gestiones de ustedes”, arengó.

“Yo no cambié -siguió el presidente- soy el mismo. Sé perfectamente lo que les pasa a los argentinos, sé lo que es haber perdido el crédito con los mercados. Se va comprendiendo el cambio que hemos emprendido. El desafío es gobernar este cambio”, instó el jefe del Estado. Y agregó: “No tengamos vergüenza de lo que somos, pongámosle el pecho a esto”.

El presidente convocó a la reunión tras visitar la Casa de Gobierno de La Plata el lunes último, día en que también se reunió el Consejo Nacional de Pro. La movida fue organizada por el jefe de Gabinete, Federico Salvai, estratega de Cambiemos en el territorio bonaeense, quien llamó a no descuidar a los votantes originales de Cambiemos, en la reunión del lunes.

Junto a Salvai se movió el secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, un hombre que tiene línea directa con Olivos y con los intendentes de toda la provincia.

Cada intendente llegó con una problemática distinta. Pero todos atravesados por las dificultades económicas, que también fueron analizadas por el gabinete de Vidal en la reunión de gabinete del miércoles último.

Este viernes, dentro de la quinta de Olivos no se habló de recursos económicos; se habló de política, y en ese sentido, uno de los más claros fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien manifestó: “Cambiemos es un espacio sólido. Después de las elecciones de 2015 se especuló con quiebres, en el 2017 se especuló con quiebres… Pero acá estamos, igual de sólidos”.

Además subrayó que “en la provincia de Buenos Aires en particular, la relación con los intendentes y la voluntad de trabajar en equipo están”. “Jamás se puso en duda en la Provincia el valor de trabajar desde Cambiemos y el compromiso de todos los intendentes. Creo que venimos ganando una batalla cultural”, afirmó.

Y para cerrar, el alcalde, antes las rivalidades políticas, indicó: “No me preocupa, uno no hace política contra otros espacios, lo que uno tiene que hacer es responder todos los días desde la gestión. Yo le hablo a la gente, no a los otros espacios”.

“El presidente nos pidió que hagamos lo que hacemos todos los días, trabajar con compromiso, administrar lo mejor posible, generar obras que transformen realidades, que tendamos la mano en lo posible. Y aunque el camino sea difícil nos lleva a una Argentina mucho mejor de lo vivido, a salir de la corrupción, la mentira y el populismo”.

Los sin tierra

Para demostrar que tiene una genuina intención de arrancar con todo ímpetu la campaña, la gobernadora Vidal tendrá hoy sábado otra reunión importante para afianzar su despliegue territorial. Se verá con los dirigentes que representan a Cambiemos en los 66 distritos gobernados por la oposición.

Los habitualmente denominados “sin tierra” son los referentes oficialistas en distritos adversos. Por caso, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien busca desplazar de La Matanza a Verónica Magario; o la senadora Gladys González, quien buscará destronar a Jorge Ferraresi de la intendencia de Avellaneda en la próxima elección.

De la reunión citada en el municipio de Montes participarán también el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, que busca reemplazar a Gabriel Katopodis en el municipio de San Martín; y Segundo Cernadas, que intentará reemplazar a Julio Zamora en Tigre.

En total son los referentes de 66 distritos, la mayoría administrados hoy por el peronismo, a excepción de una decena a cargo del Frente Renovador o del vecinalismo.

“Estamos convencidos del camino para ganarle al populismo y nos hacemos cargo de que somos parte de una epopeya para ganarle al populismo”, es el mensaje que busca expandir el gobierno, según dijo este viernes el vicegobernador Daniel Salvador.

Tanto la reunión de ayer como la de hoy marcan la preocupación que hay en el entorno de la gobernadora por el retroceso de la imagen particularmente de Macri en la Provincia, sobre todo en el conurbano, que puede llegar a complicar su reelección.