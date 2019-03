Como si todo esto fuera poco, los padres tuvieron que oficiar de maestros desde el final de las vacaciones de invierno hasta fin del año pasado, ya que los alumnos no podían concurrir a clases.

A su vez, SMnoticias conversó con la directora y la secretaria del establecimiento, quienes solicitaron no salir en cámara, pero informaron que el año pasado la escuela fue incluida en un plan de obras del Municipio, pero nunca se efectuó.

Los padres de los alumnos tuvieron una entrevista esta semana con el secretario de Gobierno Municipal José Pérez, quien les dijo que la obra para que el colegio pudiera funcionar fue licitada por la Dirección General de Escuelas pero a raíz de la devaluación, la empresa ganadora no comenzó los trabajos.