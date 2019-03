Se trata de dispositivos que funcionan con el método “multiagencia”, además de tres radios base de alta tecnología cuya finalidad es integrar en una red única el Comando de Patrullas, la Policía Local, el SAME, la Dirección de Tránsito y los demás agentes que trabajan enlazados con Centro de Operaciones y Monitoreo. Otro de los beneficios del sistema, denominado P25, es que permite seleccionar el móvil más cercano y adecuado ante cualquier tipo de emergencia.

