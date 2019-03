En cuanto a los incidentes ocurridos en la entrada, el jefe comunal manifestó: “Me informaron, el espacio no alcanza para tanta gente, aunque aún no tengo claro lo ocurrido”.

Al concluir la sesión, Méndez se refirió al accionar de los concejales opositores. “No le doy mucha importancia, pero me pareció medio irrespetuoso”, señaló.

Más tarde se acercó al equipo de SMnoticias y le dijo “sabemos que te pagan para que filmes”, tal vez sin tener en cuenta que él cobra un sueldo público por tomar la palabra en las sesiones, cosa que no ha hecho desde que asumió.

No conforme con eso, el edil comenzó con su serie de papelones que durarían toda la mañana. Primero, increpó a otro de los trabajadores del Concejo Deliberante, e incluso se atrevió a preguntarle el monto de su salario.

Al momento en que los concejales de Unidad Ciudadana estaban ingresando al recinto, personal del Concejo Deliberante intentó aclarar que el espacio era reducido y no todos los acompañantes podrían acceder. Ante esto, la situación se tornó violenta y una mujer que trabaja en el lugar fue agredida por una persona cercana al concejal Sergio Vallejos.