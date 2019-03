Estuvieron presentes en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, además, los secretarios de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio; de Gobierno, Luis Freitas; de Obras Públicas, Santiago Ríos; de Servicios y Espacios Públicos, Martín Galera; de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré; de Educación y Deportes, Carlos Traverso; de Modernización, Gonzalo Cornejo; subsecretarios, directores y funcionarios del Departamento Ejecutivo; miembros de las fuerzas policiales; bomberos; y ex combatientes de Malvinas.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, destacó: “El intendente le muestra a las futuras generaciones un valor agregado a la política, mantiene su palabra del 2011 de la no reelección indefinida de los intendentes, los diputados o los concejales. Planteamos la ley a través de Juan Andreotti y con los legisladores que entendieron la necesidad, dando forma a que tengamos mandatos con una sola reelección. Él lo cumplió y nos pone a todos la vara más alta para el futuro”.

En ese sentido, reclamó por “acuerdos políticos nacionales amplios”, que sirvan para unir al pueblo. “Tenemos que poder avanzar todos juntos”, declaró. También exigió una mayor autonomía para los municipios, y por un gobierno central con una mirada más federal. “los gobiernos locales somos rehenes de decisiones políticas que no tomamos, y nos hacen cargo de cada vez más responsabilidades”, aseveró.

Asimismo, el alcalde dejó algunas definiciones sobre la política nacional, y llamó a trabajar para construir un Estado que sea “garante de la igualdad”. “Como gobierno, no debemos abandonar a los más desprotegidos. Tenemos que construir transformaciones que verdaderamente incluyan a todos, no tenemos que resignarnos a esta pobreza que duele y es consecuencia del modelo económico que tonó este gobierno”, lanzó, y pidió terminar con “las transferencias de recursos de los que menos tienen hacía los que más tienen, que degradan las condiciones de vida de todos”.

También destacó que se vienen el nuevo Vacunatorio Municipal; una Escuela de Oficios en el barrio San Jorge; la renovación de Zoonosis; la puesta en valor del Centro de Ex Combatientes de Malvinas; la extensión en 35 mil metros cuadrados a la Plaza del Bicentenario de la Independencia; y la distribución de 10 mil botones anti pánico.

“Me voy con la tranquilidad del deber cumplido, de haber realizado lo prometido en campaña. Me voy con la tranquilidad de cumplir con la palabra de una sola reelección y dejar a otros seguir gobernando”, sentenció al finalizar su discurso inaugural, desatando el aplauso del recinto entre los que se encontraban el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el diputado provincial Juan Andreotti; el subtesorero general de la Provincia, Facundo Fernández; concejales; funcionarios y vecinos.

El Concejo Deliberante de San Fernando comenzó su período legislativo del año 2019 con el discurso inaugural del intendente Luis Andreotti, quien se dirigió por última vez al cuerpo de ediles antes de concluir su mandato. En un tono emotivo, hizo un balance de sus siete años de gestión; planteó las obras fundamentales para este año; agradeció a su equipo de trabajo y vecinos por el acompañamiento; y ratificó que no buscará la reelección al finalizar el mandato.

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, dio apertura a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un balance de sus siete años de gestión y ratificando su promesa al llegar a la Comuna de que no irá por la reelección. Además, anunció grandes obras para el 2019, como el Hospital Municipal y el Hospital de Islas; la Fiscalía y Comisaría de la Mujer; el nuevo Corralón Municipal; y los túneles de Quirno Costa y Martín Rodríguez.