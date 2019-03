La responsable de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Irene Blanco, afirmó: “Esto es muy importante ya que ayuda a no seguir reproduciendo la violencia machista. Es cambiar la mirada que se tiene de cosas ya establecidas, y ayuda a resolver todo de otra manera, aportando a la igualdad que tanto buscamos las mujeres en cuestión de acceso a los derechos”.

El objetivo es fomentar la toma de conciencia sobre el respeto y el conocimiento de los derechos de las mujeres, para así lograr un cambio cultural que impacte no solo en el ámbito laboral de las personas sino también en su vida cotidiana.