Con respecto a la colaboración y nexo con el Municipio, Abate dijo: “Fuimos uno de los que propusimos el sistema de que las empresas hagamos el aporte inicial. Gracias a eso llegamos a consensuar con la gente de Palmero y la gente de Branca y se llegó a un acuerdo entre las empresas, lo que llevó a la realización del pavimento de la calle Costa Rica a través del Municipio”. Y agregó: “Hay una comunicación, un ida y vuelta. Sentimos que hay proximidad y eso trae la ventaja de que si hay algún tipo de problema, del otro lado alguien va a responder y no quedamos aislados”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com