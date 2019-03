“Esto está perfecto, no tenemos demoras, es algo rápido y sencillo. Estos servicios son los que le cambian la vida a los vecinos. Los felicito y ojalá que lo implementen otros municipios”, completó Claudio Giovanni, oriundo de San Isidro.

Laura Cusnier, de Boulogne, dijo que no dudó en acercarse cuando vio los gazebos. “Me parece muy interesante, porque a veces este tipo de controles uno no los puede realizar por falta de tiempo y hoy los hice en forma rápida. Los especialistas fueron muy amables. El sistema de salud de San Isidro es de los mejores del país”, aseguró la vecina.

El intendente Gustavo Posse se acercó al lugar para acompañar a los vecinos en los controles. “Los servicios odontológicos del Municipio salen a la calle para que nuestra comunidad pueda realizarse una revisación cerca de sus casas. Esto se realiza en puntos estratégicos como estaciones de tren, plazas y centros comerciales del partido. Es algo que genera igualdad, asistiendo a todos; a los que no tienen una obra social como a los que tienen. Cuidamos a nuestros vecinos en todas las etapas de la vida”, afirmó.

“Necesitaba que mi hijo se haga el certificado bucodental para la escuela, y justo nos encontramos a pocas cuadras de mi casa con este novedoso servicio que implementó el municipio. De paso con mi marido aprovechamos para hacernos un chequeo en forma rápida y cómoda. Es una genialidad, fue buenísimo que estuvieran hoy acá. Me facilitaron todo”, contó Victoria Fazio, vecina de San Isidro.