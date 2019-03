“Cecilia llega con el objetivo de potenciar los ejes de nuestra gestión, como SAME y la atención en los Hospitales Odontológico y Oftalmológico municipales”, destacó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “Además, tendrá el desafío de llevar adelante los programas que tenemos en marcha, como Plazas Saludables o el Hospital Veterinario Móvil”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com