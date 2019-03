Y por su parte, Darío, consideró que “está muy bien porque si pones luces y dejas que la vegetación crezca mucho, te tapa y se puede volver inseguro”. “Agradezco que se hagan cosas y me parece que es necesario acompañar la iluminación que han puesto con estas tareas”, remarcó.

Respecto a los beneficios de los trabajos, explicó que “tiene lugar en todo el distrito hasta que en mayo comience la etapa de la poda correctiva, apunta al mantenimiento de los árboles para que no haya riesgos de derribo y, fundamentalmente, para cuidar a los peatones con mayor seguridad al despejar las cámaras y luminarias”. “Ellos pueden transitar más tranquilos”, enfatizó.