No suena muy gracioso que una diputada, fundadora de @cambiemos y parte del gobierno de @mauriciomacri haga chistes con investigaciones judiciales. Cualquiera sea. Menos con la gravedad de la situación política y económica por la que atraviesan los argentinos. #SeLlamaApretar https://t.co/63ErYb8R4M

En ese aspecto, la diputada de Cambiemos lanzó: “Ramos Padilla y el Frente para la Victoria me quieren ver presa. Tengo el pijama listo”. El mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter generó polémica y minutos después tiró otro: “Con el pijama listo”.