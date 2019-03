Los vecinos de José C. Paz siguen denunciando el total abandono del Municipio en lo referente a recolección...

“No sé si se cayó o la quebraron al atarla”, lanzó, y detalló que ahora la mujer deberá ser sometida a una operación para colocarle una prótesis en la zona afectada. “acá no quiero que la operen, porque tengo miedo de lo que pueda ocurrir. Yo vine por observación y me la llevo hecha pedazos”, afirmó.

El hombre manifestó que “el día 4 de marzo, cuando fui a visitarla, la encontré profundamente sedada y atada a la cama”. Aparentemente, la dosis de calmantes fue muy alta, y según aseguró, “los médicos no supieron explicar porque” se le brindó esa medicación. Si reconocieron que la paciente “estaba un poco inquieta”.