Los vecinos de José C. Paz siguen denunciando el total abandono del Municipio en lo referente a recolección...

Más de un centenar de mujeres se reunieron en la plaza de José C. Paz y marcharon hacia la comisaría...

“Una parte del predio es de Edenor, donde se construyó una planta eléctrica”, explica un vecino en contacto con SMnoticias. La parte que no fue amurallada es de libre acceso y se convirtió en refugio de ratas, alimañas y latente zona para la incubación de todo tipo de enfermedades.

José C. Paz rebalsa de basura: Ahora a metros de un hospital