Más de un centenar de mujeres se reunieron en la plaza de José C. Paz y marcharon hacia la comisaría...

Al respecto, Hernán Sabbatella, presidente del bloque kirchnerista, consideró que el gobierno municipal “nuevamente quiere imponer medias que ponen en riesgo sus fuentes de trabajo”, y acusó al Municipio de querer “consagrar el funcionamiento de un transporte que no tiene ningún control por parte del Estado y que viola toda normativa vigente”. “Queremos que el intendente Ramiro Tagliaferro escuche a estos trabajadores de años en nuestra ciudad y cuide el trabajo de nuestros vecinos”, completó.

Fueron los funcionarios quienes no aceptaron la participación del representante de la Asociación Taxistas Unidos, y a partir de esa negativa los choferes decidieron cancelar el encuentro e interrumpir el diálogo.

Sin embargo, informó la Comuna en un comunicado, “estos no quisieron ingresar al encuentro porque exigían la participación del representante de la Asociación de Taxistas Unidos, Marcelo Boeri, sin representatividad ni jurisdicción a nivel local.

El viernes, no prosperó una reunión entre autoridades municipales y taxistas del distrito, quienes ayer se movilizaron en la plaza central y luego fueron recibidos por las bancadas opositoras. El conflicto está dado porque el gobierno comunal busca que convivan, en la zona del aeropuerto de El Palomar, los tradicionales autos de alquiler y Uber.