Más de un centenar de mujeres se reunieron en la plaza de José C. Paz y marcharon hacia la comisaría...

Por su parte, Diego Valenzuela expresó: “Es motivo de orgullo el hecho de tener un evento internacional, esta es una movida cooperativa e industrial, esto hace sentirnos que somos centro y no periferia”.

“Por la envergadura que tiene, este festival de cervezas extremas lo podríamos alojar en cualquier lado, pero queríamos hacerlo en el barrio porque somos de Caseros y estamos orgullosos”, manifestó Aftyka. “Somos emprendedores y muchas veces encontramos resistencias y en este caso no fue así”, añadió.

“Estamos contentos por poder hacer un evento de estas características en Argentina, el primero en Latinoamérica”, expresó Ricardo Aftyka, uno de los dueños de la fábrica. “Le quiero agradecer al intendente porque el Municipio nos ha dado una mano tremenda porque es algo que no se puede hacer solos”, agregó.