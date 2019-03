Asimismo, el mismo medio difundió un video en el que se observa que los directivos de la Secundaria 2 no dejan ingresar a los alumnos al edificio argumentando que habían intentado ingresar por la fuerza, que tenían olor a alcohol o que la vestimenta de las mujeres no era la adecuada.

De acuerdo a lo informado por el portal San Fernando Nuestro, los adolescentes se habían reunido en la casa de una de las alumnas que vive a media cuadra de la institución. Bebieron, esperaron a que amaneciera y se presentaron en el establecimiento educativo. Allí los recibieron las autoridades, quienes no los dejaron ingresar por el estado de ebriedad en el que se encontraban.

Ocurrió en el barrio Fate. Victima y victimario tienen 17 años y son alumnos de la Secundaria 2. Sucedió después de que no los dejaran entrar al establecimiento por estar alcoholizados.