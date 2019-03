Estos cursos están destinados a jóvenes y adultos, preparándolos para el acceso a un empleo digno, y a insertarse social y económicamente. “En diciembre, en menos de una semana, los cursos se agotaron. El Centro de Estudios es un lugar modelo para toda la provincia, lo han copiado intendentes de otros distritos. Es algo que no existía en Malvinas y da herramientas a un montón de vecinos que buscan estos cursos por hobby o como salida laboral”, aseguró Morard.

